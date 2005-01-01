Продюсер «Ласкового мая» предложил 5 млн рублей за избиение Шнурова

Константин Добрынин, адвокат музыканта Сергея Шнурова, попросил московскую прокуратуру проверить заявление продюсера Андрея Разина, который предложил награду за избиение лидера группы «Ленинград».

Как сообщил Добрынин, Разин в Instagram обещал 5 млн рублей и защиту в суде «тому из коренных москвичей, кто любит Москву и разобьет этому подонку (Шнурову) рожу», передает РИА «Новости».

Добрынин обратился к и. о. прокурора Москвы Олегу Манакову с просьбой защитить права и интересы Шнурова.

Адвокат указал, что «в соответствии с положениями части 4 ст. 33 УК, подкуп является одним из способов склонения других лиц к совершению преступления».

Добрынин обратился в СК с просьбой проверить наличие в заявлении Разина «призыва к насилию над гражданами».

Как пишет Starhit.ru, «на шоу футбольной команды «Зенит» под названием «Z+», в рамках которого проходил баттл между Москвой и северной столицей, Шнуров нелестно отозвался о первопрестольной, сравнив ее с женским половым органом».

Напомним, Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград».