Шнуров объяснил закрытие группы «Ленинград»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил, почему принял решение о прощальном туре и закрытии коллектива.

«Из каждого утюга звучало, что мы скатываемся назад в 1990-е, что у нас эпоха застоя. Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя. Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами, которыми мыслил любой советский композитор, – то закулисье, которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену», – рассказал Шнуров в комментарии РБК.

Он заявил, что закрывает «Ленинград», потому что эпоха застоя, на его взгляд, закончилась.

При этом артист не исключил, что может собрать группу вновь через какое-то время.

Напомним, на прошлой неделе лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о последнем турне музыкального коллектива.