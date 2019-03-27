Украинский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд в страну

Окружной административный суд Киева отменил запрет СБУ на въезд в страну российского актера Федора Добронравова и признал незаконным решение минкульта о внесении его в список лиц, которые несут угрозу нацбезопасности Украины.

«Суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда на Украину гражданину РФ Федору Добронравову и признал противоправным и отменил соответствующее постановление СБУ», – сообщила пресс-служба суда, передает РИА «Новости».

Также суд признал противоправным обращение СБУ в минкульт о внесении актера в список лиц, которые угрожают национальной безопасности. Соответствующий приказ агентства Украины по вопросам кино в части аннулирования госудостоверений на распространение и демонстрацию фильмов с Добронравовым также был отменен.

«При принятии решения по делу судом было проанализировано содержание справки, которая была подготовлена СБУ и на основании которой приняты и другие обжалуемые решения, и установлено, что она была составлена с нарушением нормативных требований и при отсутствии надлежащих обоснований», – заключила пресс-служба.

В 2017 году СБУ внесла Добронравова, снимавшегося в сериале «Сваты», в список лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности страны.