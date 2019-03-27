Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

Авиалайнер Boeing 737 MAX, который перегоняли пустым из Флориды в Калифорнию, вернулся в аэропорт вылета, сообщает компания Southwest Airlines.

Экипаж решил вернуться «из-за сообщений о механической проблеме, связанной с одним из двигателей самолета». Отмечается, что причиной возвращения были не проблемы с компьютерными системами или программным обеспечением, передает ТАСС.

Boeing 737 MAX направлялся в Калифорнию на место временного хранения, передает РИА «Новости».

Напомним, после катастрофы в Эфиопии, в которой погибли 157 человек (включая трех россиян), во многих странах мира, в том числе США, запретили эксплуатацию Boeing-737 MAX 8.

Boeing приостановила поставки 737 MAX. Акции компании рухнули.

Газета ВЗГЛЯД указывала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.