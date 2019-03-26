РПЦ объяснилась после заявления о вымирании русских

Русская православная церковь не стремится запугивать христианское население России скорым вымиранием русских, а призывает к сохранению христианских ценностей, сказал замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Острота демографических проблем, которые стоят перед православным населением России, не вызывает никаких сомнений. И церковь последовательно призывает к бережному отношению к семье, к готовности нести благословленную Богом миссию рождения и воспитания детей. Немаловажна также и разумная демографическая политика, направленная на поддержание рождаемости – цитирует Кипшидзе РИА «Новости».

Представитель РПЦ отметил, что семейные ценности и правильные отношения с противоположным полом поставлены под угрозу не только у русских, но и у всех народов и вероисповеданий России, и это доказывают демографические исследования. Кипшидзе также заявил, что православные христиане чтят семейные ценности и занимаются христианским воспитанием детей ради верности Богу, а не из-за страха перед представителями других религий.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов сказал, что русских в России не станет к 2050 году.

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявлял, что через 15 лет доля исламского населения в стране увеличится до 30%. Профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев назвал этот прогноз безосновательным.