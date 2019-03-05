Прогноз о скорой исламизации России назвали безосновательным

Прогнозы о резком росте доли мусульманского населения в России лишены оснований, такого мнения придерживается исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

В комментарии «Интерфаксу» он отметил, что доля мусульман с 1989 года выросла максимум на 1,5%. Исламизации России, по его словам, не происходит, потому что высокая рождаемость народов Восточного Кавказа компенсируется низкой у мусульман Западного Кавказа и особенно Поволжья.

Кроме того, помимо мигрантов из Средней Азии в Россию переехало множество православных с Украины и из Молдавии. Также, по словам Силантьева, более 1 млн этнических мусульман перешли в христианство, тогда как новообращенных мусульман насчитываются десятки тысяч.

Напомним, в понедельник председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что через 15 лет доля исламского населения в стране увеличится до 30%. С прогнозом муфтия согласились в РПЦ: председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов сказал, что русские «закончатся к 2050 году».

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала прогноз о скорой исламизации России с точки зрения демографии.