В РПЦ предрекли скорое исчезновение русских

Русские «закончатся к 2050 году», заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов, комментируя заявление главы Совета муфтиев России о том, что через 15 лет почти треть россиян будут мусульманами.

«Примерно столько и будет. Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы совсем: чечены, ингуши, арабы», – передает его слова радиостанция «Говорит Москва».

Он заявил, что уже поздно что-либо предпринимать, чтобы исправить ситуацию.

Ранее в понедельник председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что через 15 лет доля исламского населения в стране увеличится до 30%.