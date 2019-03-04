Глава Совета муфтиев спрогнозировал рост числа мусульман в России

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что через 15 лет доля исламского населения в стране увеличится до 30%.

«По прогнозам специалистов, в чьей компетентности не приходится сомневаться, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане», – заявил Гайнутдин, передает «Интерфакс».

Он отметил, что, возглавляя на протяжении более 30 лет праздничные службы в московской Соборной мечети, может подтвердить: «Такие прогнозы в целом подтверждаются практикой».

В феврале фонд «Общественное мнение» обнародовал результаты опроса, согласно которому число мусульман в России составило 7% или около 10 млн человек.