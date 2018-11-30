России предсказана исламизация

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4 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 23:09  |  vz.ru
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Гигантское газовое месторождение Гронинген, расположенное в Нидерландах, иссякло. Это событие имеет важнейшее значение не только для всей Европы. Дефицит голубого топлива в Евросоюзе по прогнозам будет все более нарастать. Как это сочетается с переходом европейцев на возобновляемые источники энергии и как происходящее выглядит с точки зрения России? Подробности...
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Выборы в Эстонии привели к власти «нацистов во фраках»

Главный лозунг на факельном шествии EKRE – «Эстония для эстонцев!»Фото: Ints Kalnins/Reuters
В Эстонии на выборах победил расизм. Такой вывод из прошедшего голосования в местный парламент делают защитники «неграждан» и русских школ. Но если в Эстонии так много наших соотечественников, в том числе и с местным гражданством, почему проиграла партия, которую называли пророссийской? И что теперь ждет русское население страны?  Подробности...
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Как врачи оказались сильнее следователей

У дверей подъезда, где погибла девочка, – стихийный мемориалФото: Юрий Васильев
Чудовищная трагедия трехлетней девочки, оставленной матерью умирать от голода и жажды, породила еще один важнейший сюжет. Спецкор газеты ВЗГЛЯД – о том, как врачам из Кирова удалось освободить заведующую детской поликлиникой Тамару Пермякову, задержанную по делу о халатности в связи с гибелью ребёнка. Подробности...
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Национальная мифология уничтожает население Украины

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Как только постмайданная власть начала достигать успехов в вопросах возвращения в европейскую семью народов и решительного отказа от «имперского наследия», то обнаружила, что жить на этой прекрасной Украине вскоре станет некому. Украинцы принялись массово вымирать. И это сильно противоречит тому национальному мифу, который сегодня внедряют в головы оболваненных жителей Украины. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

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          России предсказана исламизация

          В Москве живут сотни тысяч мусульман, но на весь мегаполис – всего несколько мечетей   4 марта 2019, 22:00
          Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
          Текст: Олег Москвин,
          Оксана Борисова

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          Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил с неожиданным предсказанием, что уже через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Эти прогнозы до сих пор опирались на тот факт, что в наших исламских регионах рождаемость кратно превышала общероссийскую. С прогнозом муфтия согласны в РПЦ, но не согласны демографы.

          Выступая в Госдуме на конференции «История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее», Равиль Гайнутдин заявил, что уже через 15 лет доля мусульман среди жителей России составит около 30% (это 45–50 млн человек). Пока же, согласно опросу фонда «Общественное мнение», проведенному не далее как в прошлом месяце, в России лишь 7% населения причисляют себя к мусульманам (это около 10 млн).

          Источник своих сведений Гайнутдин не разгласил. «Такие прогнозы в целом подтверждаются практикой», – заявил он.

          Зато муфтия неожиданно поддержали православные – протоиерей Дмитрий Смирнов с прогнозом согласился. Радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что мусульман «примерно столько и будет», так как они «рожают больше детей»: как он выразился, у чеченцев и ингушей «по восемь детей и более», в то время как у русских – один–два ребенка и при этом много абортов.

          «Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы»,

          – мрачно предрек протоиерей. Правда, демографы с прогнозами священнослужителей оказались категорически не согласны.

          Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский в беседе с газетой ВЗГЛЯД привел данные по регионам по суммарному коэффициенту рождаемости. «Если говорить очень упрощенно и приблизительно, это число детей на одну женщину», – говорит ученый.

          Так вот, в 2016 году суммарный коэффициент рождаемости по России в среднем составлял 1,8–1,9. По более поздним годам точных данных по регионам пока нет, но сейчас общероссийский показатель немного снизился, в 2017 году – до 1,7. По данным на 2016 год в Ингушетии, например, где, по представлениям протоиерея Дмитрия Смирнова, рожают по восемь детей, суммарный коэффициент рождаемости за тот же год оказался таким же, как и во всей России: 1,8. В мусульманской Кабардино-Балкарии этот показатель вообще меньше среднероссийского показателя: 1,7, в Карачаево-Черкесии – 1,5. В Башкирии и Татарстане он в целом общероссийский: 1,8.

          В каких мусульманских регионах продолжается рост – так это в Чечне и Дагестане: порядка 2,6 и 2 соответственно. «То есть разница есть, но она уже не фундаментальная, и чем больше там будет городского населения, тем меньше рождаемость. На Северном Кавказе рост идет только за счет сельского населения. В Дагестане у городского населения суммарный коэффициент рождаемости у сельских жителей – 2,5, у горожан – 1,5», – констатирует Вишневский.

          Иными словами, рост населения в северокавказских республиках (и то не всех) объясняется не столько традициями, сколько тем, что процесс урбанизации там завершается позднее, чем в остальной России.

          Следовательно, через 15 лет в стране будет чуть больше чеченцев и чуть меньше татар, пояснил демограф. «Доля мусульман повысится, конечно, но она не настолько высока в этих районах, чтобы сильно повлиять на состав населения России в целом», – утверждает Вишневский.

          Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, после девяти лет роста население РФ вновь начало сокращаться. Одна из причин этого – резкое падение рождаемости на Северном Кавказе, прежде обновлявшем демографические рекорды.

          Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил численность населения в регионах, где традиционно велико влияние ислама, максимум в 20 млн. Правда, есть еще и внешний фактор – каждый год в Россию приезжает на заработки порядка 3 млн жителей Средней Азии: таджиков, узбеков, киргизов. Но большинство из них потом уезжает обратно, сколько из них оседает в России и получает российский паспорт, неясно.

          «Есть легальная миграция, нелегальная, есть, скажем, таджикские данные, есть данные Росстата», – отметил Малашенко. Но в любом случае, считает эксперт, вряд ли постоянно живущих выходцев из Средней Азии у нас больше миллиона, а значит, при нынешних темпах рождаемости и миграции через 15 лет число мусульман никак не достигнет 45–50 млн.

          Напомним, по данным сайта МВД, поток переселенцев из мусульманских республик СНГ, принятых в российское гражданство, превышает 100 тыс. в год. Так, за 2017 год паспорта получили в сумме 113 тыс. бывших граждан республик Средней Азии и Азербайджана.

          При этом массового перехода, скажем, русских в ислам не наблюдается. Смена религии, по словам Вишневского, носит в стране «единичный характер». Надо, разумеется, учитывать и то, что далеко не все татары или дагестанцы идентифицируют себя как мусульмане. Немало и тех, кто может быть назван неверующими.

          Малашенко отмечает, что и другие мусульманские деятели публично называли явно завышенные цифры – очевидно, для усиления собственного авторитета. «Скажем, покойный глава Исламского комитета России Гейдар Джемаль, которого я очень уважал, вообще говорил, что у нас живет чуть не 30 млн мусульман», – говорит эксперт.

          Конечно, в споре о численности представителей той или иной конфессии точку могла бы поставить перепись населения. Однако вопрос о религиозной принадлежности в переписную анкету включался последний раз в 2002 году. Кстати, тогда себя называли последователями пророка Мухаммеда тоже 7% населения, то есть с тех пор их доля не изменилась. В Москве, к примеру, мусульманами себя тогда назвало 300 тыс. горожан.

          В 2010-м такого вопроса в анкете уже не было. По мнению Малашенко – и правильно, что не было. «А каковы критерии религиозной принадлежности? – сказал он. – Когда задается вопрос: «А ты кто?», это всегда субъективно».

          Как считает Малашенко, если во время переписи пытаться выяснять, кто какой религии, то сразу же возникнет множество уточняющих вопросов: считать ли, скажем, православным того, кто себя называет таковым, хотя при этом не ходит в церковь, или мусульманина, который пьет водку и так далее. «Поэтому, я думаю, этническая статистика более разумна, потому что она обозначает принадлежность к культуре», – сказал Малашенко.

          Правда, окончательно определить, сколько и каких верующих живет в России, с помощью культурной идентификации нельзя. А значит, разные версии на эту тему будут множиться.


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