Тимошенко захотела объединиться с Гриценко после выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила готовность объединиться с кандидатом в президенты и лидером партии «Гражданская позиция» Анатолием Гриценко после «политических гонок».

Тимошенко заявила в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что «Гриценко – это серьезный политик, достаточно умный человек», и после выборов «может быть по-разному: мы можем после всех политических гонок с ними быть или вместе, в одной демократической команде, или мы можем быть оппонентами», передает ТАСС.

Однако «и в первом, и во втором случае это будет цивилизованное европейское сотрудничество или цивилизованная европейская конкуренция».

На ваш взгляд Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен? Юрий Бойко

Владимир Зеленский

Пётр Порошенко

Юлия Тимошенко



Ранее на Украине рассказали о «плане Б» для президента страны Петра Порошенко в случае поражения на выборах.

Напомним, выборы президента на Украине должны пройти 31 марта. Лидером рейтинга является комик Владимир Зеленский, в тройку также входят Порошенко и Тимошенко.