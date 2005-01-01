В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ; следов насильственной смерти не обнаружено.

Тело руководителя одного из управлений ФСБ нашли в его квартире на севере столицы, сообщает ТАСС.

Рядом с телом были пенсионное удостоверение ФСБ и военный билет с указанием должностей КГБ и ФСБ.

Как сообщает Telegram-канал Mash, последний раз 59-летний мужчина, экс-сотрудник Десятого отдела КГБ России, а позже – глава одного из управлений ФСБ выходил на связь с родными в начале месяца.

Также в квартире найден арсенал оружия: пистолеты Glock и Браунинг, травматический пистолет Макарова, охотничье ружье и 150 патронов.

В настоящий момент следователи устанавливают причину произошедшего.