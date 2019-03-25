В МВД запланировали продлить срок службы сотрудников

МВД предлагает повысить максимально разрешенный возраст пребывания на службе, заявил начальник договорно-правового департамента генерал-лейтенант внутренней службы Александр Авдейко.

Подчеркивается, что обновленные нормы не коснутся выслуги лет для пенсионных выплат.

«Мы видим возможность увеличить предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, прошу не путать с выслугой лет, дающей право на получение пенсии» - цитирует Авдейко РИА «Новости».

В таком случае, на службе останутся только профессионалы, подчеркнул генерал-лейтенант.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий возможность получения некоторыми категориями граждан второй пенсии. К этому списку отнесли и федеральных государственных гражданских служащих, космонавтов и летчиков-испытателей, так как они получают страховую пенсию по старости и государственную пенсию за выслугу лет.