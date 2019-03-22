В Пенсионном фонде рассказали о выплатах двойных пособий

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий возможность получения некоторыми категориями граждан второй пенсии; в Пенсионном фонде рассказали, кому именно положены такие выплаты.

Как уточнили в Пенсионном фонде, право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто получил радиационное заражение, участники Великой Отечественной войны и те, кто стал инвалидом вследствие военной травмы, родители и вдовы (не вступившие в новый брак) военнослужащих, проходивших службу по призыву, погибших или умерших в период прохождения военной службы, либо из-за военной травмы после увольнения с военной службы и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пишет «Российская газета».

К этому списку отнесли и федеральных государственных гражданских служащих, космонавтов и летчиков-испытателей, так как они получают страховую пенсию по старости и государственную пенсию за выслугу лет.

В ПНР также отметили, что сочетания пенсий бывают разные, так как зависят от категории получателя. Так, участникам ВОВ и блокадникам выплачивается государственная пенсия по инвалидности и также страховая пенсия по старости.

Ранее автор законопроекта, депутат Госдумы Андрей Барышев назвал несправедливым тот факт, что данный закон не предусматривает выплату пенсий по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семей ликвидаторов и тех, кто подвергся воздействию радиации в 1957 году на производственном объединении «Маяк» из-за сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. Депутат призвал уравнять права этих граждан с теми, кто столкнулся с последствиями катастрофы в Чернобыле.

Ранее Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.