Умер сценарист сериала «Коломбо»

На 78-м году жизни скончался американский сценарист и режиссер Ларри Коэн, автор сериала «Коломбо».

Как сообщает The Hollywood Reporter, кинодеятель ушел в Лос-Анджелесе в минувшую субботу в окружении родных и близких.

Ларри Коэн написал сценарии к более чем 80 фильмам и сериалам. Режиссер прославился на родине в первую очередь благодаря малобюджетным фильмам ужасов.

Среди заметных режиссерских работ – сериал «Коломбо», «Мастера ужасов», триллеры «Сотовый» и «Телефонная будка» с Колином Фарреллом.

21 марта на Троекуровском кладбище прошли похороны кинорежиссера Марлена Хуциева: старейший советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР скончался на 94-м году жизни в Боткинской больнице.