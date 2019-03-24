В Белом доме сообщили об ожидании доклада Мюллера

Белый дом еще не получил доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании дела о якобы вмешательстве России в американские выборы, сообщил заместитель пресс-секретаря американского лидера Хоган Гидли.

«Гидли подтвердил, что по состоянию на сегодняшнее утро Белый дом еще не получил доклад Мюллера или не был проинформирован о нем», – цитирует ТАСС сообщение пресс-пула Белого дома.

В эти выходные президент США Дональд Трамп находится в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. В субботу он играл в гольф и праздновал день рождения сына Бэррона.

Американские СМИ сообщали, что помощники Трампа советуют ему проявить благоразумие и не делать официальных заявлений до публикации хотя бы основных положений доклада Мюллера. С момента появления информации о завершении расследования он пока ничего не комментировал.

Между тем председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) в эфире телекомпании ABC заявил, что процедура импичмента Дональда Трампа не исключена в связи с докладом Мюллера.

«Если в нем будут неопровержимые доказательства уголовной деятельности со стороны президента, то тогда Конгрессу потребуется рассмотреть вопрос о применении подобного средства. Если выдвижение обвинений [в адрес Трампа] будет предрешено», – сказал он.

В пятницу спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место «вмешательства» Москвы в американские выборы. Адам Шифф не исключил, что в связи с этим могут быть выдвинуты новые обвинения.