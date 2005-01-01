Больные раком мозга назвали симптомы, которые сначала игнорировали

Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которые свидетельствуют о заболевании, но которые они поначалу игнорировали, об этом сообщается в исследовании Королевского колледжа Лондона, опубликованном изданием Plos One.

Авторы исследования сообщают, что большинство больных изначально считали следствием старения проблемы с памятью и потерю равновесия. Кроме того, они не думали, что неуклюжесть является поводом для обращения к врачу. Специалисты пишут, что больные не воспринимали непостоянные, но повторяющиеся симптомы как повод для беспокойства, передает РИА «Новости».

Так, 50-летняя пациентка рассказала, что стала все чаще ложиться спать днем, но посчитала, что это связано с возрастом. Другая женщина заметила, что иногда в разговоре у нее возникало ощущение, «будто заплетается язык», однако вскоре это проходило.

Пациентка из возрастной группы 31-40 лет рассказала, что испытывала усталость, но решила, что все из-за работы – учителям, по ее словам, свойственна усталость. «Много коллег порой говорят: «Боже, как я устал», – поэтому я решила, что это испытывают все», – пояснила она.

Еще одна участница исследования из этой же возрастной группы рассказала, что думала, будто «обращаться к врачу, когда у тебя бывает дежавю, а потом слышится запах – это странно». Она призналась, что такой симптом не посчитала тревожным.

Большинство опрошенных пациентов решились обратиться за помощью уже после подозрения на инсульт и деменцию. Еще одним поводом для вызова врача стало ухудшение зрения, а кого-то к медикам направили близкие.

Различные формы рака головного и спинного мозга встречаются не так часто, если сравнивать с раком груди, простаты или кишечника, однако их редкость компенсируется тем, что фактически все из них крайне агрессивны и опасны.

Ранее ученые рассказали, что употребление горячего чая повышает риск развития рака пищевода.