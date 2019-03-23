Шнуров признался, почему закрыл свой бизнес

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.

Шнуров рассказал в интервью РБК, что «обжегся» на курсе валют: «Скакнул курс, а ткань заказывали в Турции. В момент заказа это все было золотым. А сейчас даже я не понимаю, зачем мне этим заниматься».

Отвечая на вопрос о том, зачем он решил развивать подобный проект, музыкант сказал: «Все побежали и я побежал».

Рассказывая о своем ресторане, Шнуров отметил, что «не шибко» им занимался.

«Нужно быть интегрированным в тему, там жить. Такие идеи приходят людям, которые бесконечно сидят в телефоне, в Twitter, у меня Twitter нет. Я не по этим гайкам. И не думаю, что у меня это получится», – добавил он.

Музыкант также заявил, что если бы к нему пришли стартаперы и попросили инвестировать в их проект, он не стал бы этого делать.

«Я обычно в таких случая говорю так: есть Сбербанк, а там кредит», – пояснил Шнуров, добавив, что он «во столько уже повкладывался, что как-то уже нет особой веры».

В 2014 году Сергей Шнуров подал заявку в Роспатент на регистрацию логотипа будущего бренда интернет-магазина. Он собирался выпускать линию мужской одежды под собственным брендом Shnurovs.

Музыкант тогда утверждал, что инвестиции в проект составили несколько миллионов рублей.

Согласно данным СПАРК, Шнуров зарегистрировал ИП в 2014 году, и основным видом деятельности указана «деятельность в области исполнительских искусств».

Также музыкант владеет долей в 50% в ЗАО «Шнурок», лейбла музыканта, где выходят альбомы группы «Ленинград».