Британия обвинила Израиль в оккупации Голанских высот

Лондон по-прежнему считает Голанские высоты оккупированной Израилем территорией, заявил МИД Великобритании.

На сайте ведомства указывается, что действия Израиля нарушают международное право, в том числе Устав ООН.

Лондон заявил, что не признал оккупацию Голанских высот в 1981 году и не собирается менять позицию.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США должны признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.