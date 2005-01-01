Названа настоящая фамилия Юлии Началовой

Певица Юлия Началова, скончавшаяся в прошлую субботу, носила другую фамилию, рассказали адвокаты бывшего гражданского мужа артистки хоккеиста Александра Фролова.

Согласно судебным документам, певица имела фамилию Началова-Алдонина, сообщает «Московский комсомолец».

Вторая часть фамилии досталась покойной от экс-мужа футболиста Евгения Алдонина. После развода с ним в 2011 году певица отказалась менять фамилию.

Отмечается, что сейчас адвокаты Фролова ведут дело о разделе московской квартиры, в которой их клиент проживал вместе с Началовой до расставания с певицей. Защитники хоккеиста сообщили, что дело было переведено для рассмотрения в нижегородский суд потому, что там якобы работает бывший возлюбленный Началовой Вячеслав Кудря. Адвокаты намерены доказать связь артистки с Кудрей и заявить суду Нижнего Новгорода отвод.

Юлия Началова умерла на 39-м году жизни. Врач объяснял ее смерть случайностью.

Позже стало известно, что артистке якобы не хватало средств на лечение.