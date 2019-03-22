Медведева рассказала о боли во время выступления

Российская фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая третье место на чемпионате мира в Японии, исполняла произвольную программу через боль, девушка рассказала об этом после соревнований.

«Пройдено очень много, правда. Я сегодня горжусь собой, своей командой. Сегодня был сложный день, было много вещей, через которые нужно было пройти, и мы это сделали. Я просто хочу продолжать двигаться дальше, залечиться и двигаться дальше. Мне сегодня было очень сложно и очень больно», – рассказала Медведева, передает ТАСС.

Она пояснила, что перед короткой программой на разминке потянула бедро, после чего боль только усиливалась.

«Уверена, мы через это пройдем, залечим, через неделю начнется шоу. Эта боль дала мне силы идти дальше, я разозлилась, заглянула в свой резерв и сделала все, что могла», – сказала фигуристка.

Она выразила благодарность в адрес тренеров Брайана Орсера и Трейси Уилсон.

«Я благодарна им за поддержку, благодарна им за то, где я сейчас. Мы вместе прошли это, они пропускают все через сердце, я это знаю», – поделилась спортсменка мыслями.

Также она сообщила, что на Олимпиаде 2018 года, где она завоевала две серебряные медали, у нее начались проблемы с катанием.

«После Олимпийских игр были сложности с катанием, поскольку жестко себя держала в форме перед Олимпиадой. На Олимпийских играх я весила 43 кг – это мало для нормальной работы организма, от этого, видимо, начались проблемы с трещинами в ногах», – сообщила Медведева.

По ее словам, главной целью после Олимпийских игр у нее было восстановление тела.

«Я набрала около пяти килограмм, сейчас их скинула - ничего сложного, очень слежу за своим питанием. Я на пути становления правильного питания, много чего изучаю, работаю с профессионалами. Иду к тому телу, о котором мечтаю – сухое сильное тело, полное мышц и энергии», – заключила она.

Напомним, в финале чемпионата мира в Японии россиянка Алина Загитова стала обладательницей золотой медали, на втором месте оказалась представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, на третьем – еще одна россиянка Евгения Медведева.