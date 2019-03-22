Американцы оказались пессимистичны относительно своего будущего

Большинство жителей США считает, что страна движется по неверному пути во многих сферах, свидетельствуют данные опроса Pew Research Center.

Согласно данным опроса, 56% респондентов в целом оптимистично настроены в отношении ближайшего будущего США, однако когда речь заходит о конкретных проблемах развития страны к 2050 году, большая часть опрошенных высказывается пессимистично.

«Большинство американцев уверены, что экономика государства будет слабее, здравоохранение станет менее доступным, состояние окружающей среды ухудшится, а пожилым людям будет труднее сводить концы с концами, чем сейчас», – цитирует авторов опроса РИА «Новости».

Так, 54% американцев прогнозируют ухудшение экономической ситуации в стране, примерно 3/4 думают об увеличении разрыва между богатыми и бедными. Почти половина жителей штатов уверена, что средний класс будет сокращаться, а 44% опрошенных пришли к выводу, что в 2050 году уровень жизни средней семьи будет хуже, чем сегодня.

Американцы критически оценили и будущее страны на мировой арене. Трое из пяти респондентов считают, что их государство будет играть менее важную роль в международных вопросах.

В исследовании также отмечается беспокойство жителей США по поводу упадка моральных ценностей нации и неуверенность в том, что политики смогут преодолеть стоящие перед страной вызовы.

Ранее сообщалось, что рекордное число американцев захотели уехать из США.