Турция и Иран указали на опасность заявления Трампа о Голанах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми подвергли критике заявление американского лидера Дональда Трампа о намерении признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, указав, что эти слова могут дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Эрдоган заявил во время выступления на чрезвычайном заседании исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров иностранных дел, что «досадное заявление президента США Трампа по Голанским высотам поставило регион на грань нового кризиса», передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Он подчеркнул, что «Турция никогда не допустит, чтобы незаконная оккупация Израилем Голанских высот была легитимизирована».

В свою очередь представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми заявил, что слова Трампа о Голанах могут привести к «новому витку столкновений» на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

Он указал, что «Иран будет внимательно следить за всеми последующими переменами и в консультациях с правительством Сирии и другими странами примет соответствующую политическую линию».

Касеми подчеркнул, что «сионистский режим как режим оккупационный не имеет суверенитета ни над одной из арабских и исламских территорий», и «необходимо быстро покончить с агрессией и оккупацией со стороны этого режима».

Напомним, Дональд Трамп заявил о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами, которые САР считает своей территорией.

МИД Сирии назвал безответственным заявление американского лидера. Турция предупредила, что решение Трампа приведет к росту насилия на Ближнем Востоке.

Европейский союз заявил, что его позиция не изменилась, он не признает Голаны израильскими.

Политолог Федор Лукьянов в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему России может быть выгодна позиция Трампа по Голанам.