Эксперт: России выгодна позиция Трампа по Голанам из-за Крыма

«Если США признают захват Голанских высот Израилем и легитимируют его – тогда какие к нам вопросы по Крыму? Раз так можно, тогда и не вякайте», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Фёдор Лукьянов, комментируя намерение Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, против чего выступает Сирия.

Глава Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов уверен, что никакого ущерба для российских интересов от признания США Голанских высот израильскими не будет. «Идея Трампа никак не соотносится с интересами России, потому что если будет признан суверенитет Израиля над Голанскими высотами – это ничего не меняет на практике. Израиль и так контролирует эту территорию с 1967 года и нет никаких оснований считать, что он этот контроль потеряет», – объяснил собеседник.

«Просто будет формализовано реальное положение вещей. Безусловно, это вызовет дополнительно возмущение среди арабских стран, да и то не всех. Та же Саудовская Аравия, учитывая ее особые отношения с США, на словах возмутится, а на деле ничего не будет. Потому, на мой взгляд, это ни на что не влияет», – считает эксперт.

«Что любопытно и несколько неполиткорректно – России, в каком-то смысле, это выгодно. Если США и их союзники официально признают захват Голанских высот Израилем и легитимируют его – тогда какие к нам вопросы по Крыму? Раз так можно – тогда и не вякайте. Понятно, что российская дипломатия, наверное, так делать не будет, потому что это противоречит нашей официальной позиции, но фактически это очевидно», – полагает Лукьянов.

Он также отверг тезис о том, будто бы возможное признание суверенитета Израиля над Голанами бьет по репутации России как гаранта целостности Сирийской Арабской Республики.

«Да, Россия патронирует Сирию, но Россия не патронирует Голанские высоты, которые Сирия потеряла. У нашей страны нет намерений и амбиций восстанавливать границы Сирии до войны 1967 года. Это давняя проблема и к нашем интересам она отношения не имеет», – подчеркнул собеседник.

«Это может каким-то образом осложнить общую ситуацию в соотношении сил и возможностей Израиля, Сирии, Ирана и других противостоящих сил, но и то – на земле ничего не меняется. Меняется лишь политическая атмосфера и юридические нюансы. Но принципиально это ничего не меняет», – резюмировал Лукьянов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, В четверг Трамп заявил о признании израильского суверенитета над регионом Голанские высоты, которые Сирия считает своей территорией.

МИД Сирии назвал заявление президента США безответственным. Турция также предупредила, что решение Трампа приведет к росту насилия на Ближнем Востоке. В свою очередь Европейский союз заявил, что его позиция не изменилась, он не признает Голаны израильскими.

Позже МИД России назвал заявление Трампа о статусе Голан нарушением решений ООН.

«Российская Федерация, как вам известно, занимает принципиальную позицию по вопросу принадлежности Голанских высот Сирийской Арабской Республике. Это подтверждено резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года. Остается неизменной наша оценка противоправного характера решения Израиля о распространении его суверенитета на Голанские высоты, принятого в качестве основного закона в 1981 году», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан и разбиралась в том, поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в кнессет.