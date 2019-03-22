Американские СМИ сообщили о переброске 20 ракет «Кинжал» на полигон для испытаний

По данным американской разведки, почти 20 российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», от которых США не могут эффективно защищаться, передислоцированы на полигон для очередных испытаний, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

«Это свидетельствует о наличии у них (России – прим. ВЗГЛЯД) амбиций развивать эти вооружения и о том, что они сделали приоритетом именно данную программу», – передает ТАСС слова одного из источников американского телеканала.

«Россияне в целом определились с тем, что конструкция [ракет] их удовлетворяет, и будут сейчас сосредоточивать внимание на их доводке путем испытаний», – добавил источник.

По информации CNBC, Россия как минимум трижды проводила испытания комплексов «Кинжал». В июле прошлого года одна такая ракета успешно поразила учебную цель на расстоянии 804,6 километра. Кроме того, ракеты были запущены 12 раз с истребителей МиГ-31. Сейчас проводится подготовка к установке «Кинжалов» на стратегических бомбардировщиках.

Телеканал добавляет, что «Кинжалы» планируется принять на вооружение к 2020 году.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщал, что экипажи МиГ-31, оснащенных ракетами «Кинжал», выполнили уже более 380 полетов на воздушное патрулирование над акваториями Черного и Каспийского морей. В военном ведомстве говорили, что «Кинжалы» прошли успешные испытания в сложных метеоусловиях, поразив мишени размером с легковой автомобиль на дальности 1 тыс. километров.

Напомним, оглашая послание Федеральному собранию, президент России Владимир Путин сообщал, что авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики.

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