Минобороны рассказало об успешных пусках «Кинжала» в сложных погодных условиях

В прошлом году российские военные проводили пуски гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», в сложных погодных условиях ракеты преодолели более 1 тыс. километров и поразили все цели, сообщили в Минобороны России.

«В течение 2018 года для подтверждения точностных характеристик были выполнены практические пуски ракет в сложных метеорологических условиях по целям, расположенным на разных полигонах. Ракеты, пролетев более одной тысячи километров, поразили все цели, имевшие размер сравнимый с легковым автомобилем», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Также ведомство сообщает, что в 2018 году экипажи МиГ-31 с «Кинжалами» успешно отработали поражение наземных и морских целей. Учения проводились совместно с дальними бомбардировщиками Ту-22м3 под прикрытием истребительной авиации.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России сообщил, что авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики.

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