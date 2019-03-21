Опрос показал нарушения потребительских прав россиян

Больше трети россиян в 2018 году столкнулись с нарушением потребительских прав, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«За прошедший год 37% россиян сталкивались с нарушениями потребительских прав. На регулярное нарушение своих прав в половине случаев и чаще жалуются 4% россиян, по подсчетам еще 3% наших сограждан, их потребительские права нарушаются примерно в четверти случаев, тогда как 30% опрошенных указали, что за прошедший год они сталкивались с нарушением своих прав лишь один или два раза», – сообщили во ВЦИОМ, передает ТАСС.

Также в ходе исследования выяснилось, что чем крупнее населенный пункт, тем больше его жители отмечают нарушения прав потребителей. В сельской местности с ним сталкивались 34% жителей, в городах – 43%.

47% из тех, кто столкнулись с нарушениями, жаловались на продажу товаров с истекшим сроком годности, 40% – на плохое качество товаров, 33% – на обсчет и обвес.

69% знают, что потребительские права защищены законом, но содержание документа знают лишь частично. 54% полагают, что в случае обнаружения недостатка в товаре они могут обратиться в Общество защиты прав потребителей и Роспотребнадзор (45%).

Отмечается, что ситуация улучшилась по сравнению в 2010 годом. На данный момент лишь 8% граждан не знают, куда обращаться при нарушении потребительских прав (в 2010 году их число составляло 38%), 16% заявили, что хорошо знают свои потребительские права (11% в 2010 году).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 14 марта 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.