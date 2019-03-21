В аэропортах Грузии отказались от «русской транскрипции» украинских городов

Названия городов Украины, куда вылетают рейсы из Тбилиси и Батуми, отныне не будут писаться на латинице в «русской транскрипции», заявила турецкая компания «TAV Джорджия», управляющая этими аэропортами Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Изменения связаны с протестами пассажиров, отметили в компании.

Отныне Kiev указывается как Kyiv, Lvov - Lviv, Odessa – Odesа и Kharkov – Kharkiv.