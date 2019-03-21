В ВСУ началась эпидемия чесотки

За последнее время в Донбассе зафиксировано более 50 случаев заболевания чесоткой среди украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко.

Представитель ЛНР сообщил, что основной причиной заболевания стали «неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия проживания личного состава», передает РИА «Новости».

По его словам, недавняя проверка штаба Операции объединенных сил (ООС) не выявила положительной динамики.

«Созданные командиром бригады Зенченко невыносимые условия службы приводят к срыву боевой подготовки вверенного ему соединения», – констатировал подполковник.

На Украине неоднократно отмечали участившиеся случаи небоевых потерь в ВСУ. Так, в конце прошлого года главный военный прокурор страны Анатолий Матиос сообщал, что с начала конфликта в Донбассе небоевые потери украинских силовиков составили более 10 тыс. погибшими и ранеными. Украинские военные гибнут из-за болезней, нарушения мер безопасности, злоупотребления алкоголем и по другим причинам.