В Киеве рассказали об огромных небоевых потерях украинских силовиков

С начала конфликта в Донбассе небоевые потери украинских силовиков составили более 10 тыс. погибшими и ранеными, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«За 4,5 года военных действий уже более 10 тыс. небоевых потерь», – передает его слова РИА «Новости».

При этом в октябре Матиос заявлял, что небоевые потери украинских силовиков за время конфликта в Донбассе составили 2 тыс. 700 человек.

В феврале сообщалось о резко возросшем количестве самоубийств в вооруженных силах Украины.

В мае министр обороны Украины Степан Полторак поручил руководителям подразделений бороться с пьянством в рядах ВСУ.