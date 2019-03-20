При авиаударах США в Сомали погибли не менее 14 мирных жителей

Правозащитники организации Amnesty International установили, что в результате ударов американских беспилотников Reaper и пилотируемых летательных аппаратов у сомалийской столицы Могадишо погибли не менее 14 мирных жителей, еще восемь человек получили ранения.

Речь в докладе идет о жертвах пяти авиаударов, нанесенных армией США по сомалийской провинции Нижняя Шабелле в течение последних двух лет. Всего за этот период было осуществлено 100 таких ударов. В данном регионе силы США проводят операции против боевиков радикальной экстремистской группировки «Аш-Шабаб».

Данные о потерях среди гражданского населения были получены в результате криминалистической экспертизы, а также анализа спутниковых снимков, опроса свидетелей и источников в армии США, передает ТАСС.

По мнению правозащитников, такие действия Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ) нарушают международное гуманитарное право и в ряде случаев могут быть расценены как военные преступления. Amnesty International выступила с призывом к властям США провести беспристрастное расследование убийства мирных жителей, а также выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавшим.

В прошлом году министерство обороны Соединенных Штатов объявило о планах по сокращению численности американских войск в Африке.