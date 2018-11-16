Пентагон объявил о сокращении численности войск США в Африке

Министерство обороны Соединенных Штатов объявило о планах по сокращению численности американских войск в Африке.

По планам Пентагона, за нескольких лет в рамках реструктуризации Контртеррористической организации, входящей в состав Африканского командования Вооруженных сил США, будет сокращено около 10% из 7,2 тыс. военнослужащих АФРИКОМ, передает ТАСС.

Представитель США на условиях анонимности сообщил, что сокращение войск, вероятно, затронет Кению, Камерун и Мали и произойдет в течение следующих трех лет, передает Reuters.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что такая «оптимизация сохранит большинство» партнерских программ США со странами региона, в том числе в Сомали, Джибути и Ливии.

При этом в других регионах континента, например, в Западной Африке, американские военнослужащие сконцентрируют усилия на оказании консультаций, координации действий местных вооруженных сил, а также обмене развединформацией.

По задумке Пентагона, планируемая оптимизация позволит вооруженным силам США приобрести гибкость, которая необходима для сохранения «конкурентноспособной позиции в динамически изменяющемся глобальном окружении», передает РИА «Новости».

По версии Reuters, после сокращения группировки в Африке Пентагон планирует сосредоточить усилия на противодействии России и Китаю.

В то же время автор статьи обращает внимание, что Россия и Китай, напротив, сбираются расширять свое влияние в Африке.

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