Беглов отреагировал на увольнение журналистки «Коммерсанта» за критику в Telegram

Решение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова отправить в отставку главу комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева стало реакцией на увольнение корреспондента «Коммерсанта» в Петербурге Марии Карпенко, сообщил источник газеты ВЗГЛЯД, близкий к администрации Санкт-Петербурга.

По словам источника, решение Беглова уволить Серезлеева «стало реакцией на ситуацию с расторжением контракта с Карпенко» после ее критических публикаций в адрес руководства Петербурга в Telegram-канале «Ротонда». В то же время источник отметил, что это «не отменяет других претензий к Серезлееву».

Напомним, в среду Беглов отправил в отставку главу комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Сергея Серезлеева. Одновременно с увольнением в правоохранительные органы направлены материалы проверки комитета по печати Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга, отмечается на сайте администрации города.

Как отмечает Regnum, в ходе проверки комитета по печати и подведомственных ему госучреждений было найдено более 500 нарушений на сумму более 4,1 млрд рублей. Серезлеев руководил комитетом по печати с 5 августа 2014 года.

Во вторник корреспондент «Коммерсанта» в Петербурге Мария Карпенко сообщила, что покинула издание. Такое решение руководитель издательского дома Владимир Желонкин объяснил тем, что ведение журналисткой Telegram-канала «Ротонда» противоречит редакционной политике газеты. Сама журналистка связала свое увольнение со своими публикациями о врио губернатора Санкт-Петербурга.

В свою очередь Желонкин в комментарии «Говорит Москва» заявил, что корреспондентке был предложен выбор – остаться в издании или писать для Telegram-канала. «Ситуация простая. Маша работала в двух медиа: у нас и в этом самом. Мы предлагали ей сделать выбор. Она выбрала поработать в «Ротонде». Это ее право. Этот вопрос возник не из-за каких-то конкретных публикаций, а из-за работы в двух медиа. Об этом ей сказал на прошлой неделе», – заявил он. Глава издательского дома подчеркнул, что это правило «либо «Коммерсантъ», либо что-то другое» действует для всех сотрудников.