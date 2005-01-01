Истребители Су-35С сопроводили борт Шойгу над территорией Сирии

Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой видны истребители Су-35С, сопровождающие борт министра обороны Сергея Шойгу над территорией Сирии.

«Во время перелета министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим», – говорится в сообщении Минобороны в Twitter.

Накануне Шойгу посетил Дамаск, где передал сирийскому лидеру Башару Асаду послание от президента России Владимира Путина. Содержание послания министерством обороны России не раскрывается.