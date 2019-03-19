Шойгу передал Асаду послание от Путина

Министр обороны Сергей Шойгу посетил Дамаск, где передал сирийскому лидеру Башару Асаду послание от президента России Владимира Путина.

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 19 марта министр обороны генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку Сирийскую Арабскую Республику. В Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от президента России Путина», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Содержание послания министерством обороны не озвучивается.

Напомним, в последнее время западные страны перестали призывать к немедленному уходу сирийского лидера Башара Асада.