США озвучили позицию по Асаду

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон не призывает к уходу сирийского лидера Башара Асада, а призывает к серьезным изменениям в политике Дамаска.

«Нет, мы призываем к серьезным изменениям в поведении режима (Асада)», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Вашингтон считает действия властей Сирии основной причиной, по которой «половина населения «ногами» проголосовала за то, чтобы уйти от режима» Асада.

В сентябре 2018 года постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что уход Башара Асада со своего поста является «вопросом времени», но Вашингтон не пытается вынуждать его к этому шагу.