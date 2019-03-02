УПЦ сообщила об участии украинских чиновников в захвате церквей

Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила, что региональные власти помогают так называемой «Православной церкви Украины» (ПЦУ) захватывать храмы в стране.

«На Ровенщине, в Кировоградской и Киевской областях представители местной власти проводят открытую агитацию за так называемый переход, инициируют собрание территориальных общин, на которых поднимают вопрос «перевода» приходов УПЦ в ПЦУ, помогают активистам в их незаконных намерениях против УПЦ и даже самовольно захватывают храмы и «описывают» без каких-либо документов собственность», – сообщила УПЦ, передает RT.

Отмечается, что 1 марта председатель Здолбуновской районной госадминистрации Сергей Кондрачук ломом выломал двери Михайловского храма села Буща в Ровенской области, а в селе Новая Мощаница пытался захватить храм УПЦ в честь Рождества Богородицы, и требовал у настоятеля ключи.

После создания так называемой Православной церкви Украины СМИ стали регулярно сообщать о насильственном захвате храмов и имущества УПЦ.

В феврале сторонники «новой украинской церкви» захватили храм УПЦ в Волынской области, в Николаевской области неизвестные поджигали церковь УПЦ. До этого сообщалось, что в городе Берестечко Волынской области сторонники «новой церкви» Украины при поддержке местных властей и полиции вломились в Свято-Троицкий собор УПЦ.