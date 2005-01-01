Аналог Нобелевской премии по математике впервые присудили женщине

Академия наук Норвегии присудила американскому профессору Карен Уленбек Абелевскую премию по математике 2019 года, она стала первой женщиной-лауреатом этого аналога Нобелевской премии в сфере математики.

Уленбек удостоена награды за «достижения в области геометрических дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем». Указывается на влияние работ 76-летней Уленбек на анализ, геометрию и математическую физику, передает ТАСС.

Ее считают основательницей современного геометрического анализа: сферы математики, которая изучает поверхности, кривые и соединения. Работы Уленбек поменяли представления о минимальных поверхностях (в качестве примера приводится мыльный пузырь).

Методы, которые используются Уленбек в работах о феномене мыльного пузыря, стали стандартом для ученых в этой области. Работы Уленбек над калибровочной теорией стали ключевыми в понимании теории струн и общей теории относительности.

Профессор призналась, что была «напугана и потрясена» известием о присуждении награды. По ее словам, много лет она не могла заниматься наукой из-за проблем со здоровьем, но последние два года снова трудится над решением научных задач.

Карен Кескулла Уленбек родилась 24 августа 1942 года в Кливленде (штат Огайо). Она стала первой женщиной, получившей «Абеля».

При этом Академия наук Норвегия отдельно отметила важность гендерного равенства в современной науке и роль Уленбек в борьбе за него.