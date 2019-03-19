Террористы обстреляли школьный автобус в Алеппо

Боевики экстремистских группировок обстреляли школьный автобус в Алеппо, в результате погиб один ребенок, сообщило государственное телевидение Сирии.

Ребенок погиб от пули снайпера на площади ан-Наурас в районе аз-Захра, передает РИА «Новости» со ссылкой телеканал Ikhbariya.

Сообщается, что террористы регулярно ведут огонь самодельными ракетами и минометами по жилым кварталам Алеппо. Кроме того, появляются данные об обстреле снайпером в квартале аз-Захра военных и гражданских лиц.

В конце февраля в сирийской провинции Хама боевики обстреляли из реактивных установок залпового огня ТЭЦ в городе Мхарде, обеспечивавшую электроснабжение провинций Хама, Тартус, Латакия, Идлиб и Алеппо.

15 марта три террористки-смертницы подорвали себя на месте сбора людей, покидающих последний оплот боевиков «Исламского государства**» в населенном пункте Эль-Багуз.