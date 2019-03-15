Вышедшие вместе с беженцами из анклава ИГ смертницы устроили взрыв в толпе

Три террористки-смертницы подорвали себя на месте сбора людей, покидающих последний оплот боевиков «Исламского государства*», сообщили представители вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии».

Теракт произошел на востоке страны в сельском населенном пункте Эль-Багуз, передает ТАСС.

Сообщается, что в результате взрыва погибли и ранены несколько человек.

Ранее сирийскими курдами, поддерживаемыми США, было объявлено о последней битве с террористами ИГ*.

В начале марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об уничтожении исламских боевиков в Сирии.