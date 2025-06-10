Львова-Белова подчеркнула важность семьи для будущего детей

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, детство должно оставаться периодом любви, безопасности и заботы, а для этого родителям необходима поддерживающая среда, включающая доступ к специалистам, семейные клубы и возможность отдыха. Она подчеркнула, что подросткам важно предоставлять шанс трудоустройства и первого заработка для осознанного профессионального выбора, на сайте уполномоченного при президенте по правам ребенка.

Львова-Белова добавила, что задача, поставленная президентом России по сбережению и приумножению народа, не сводится лишь к материальному стимулированию рождаемости – важную роль играют нравственные ценности, возрождение традиции многодетности и формирование позитивного образа большой семьи.

Уполномоченный также рассказала о значимости постоянной выплаты материнского капитала на каждого ребенка для снижения страхов будущих родителей. Она считает, что для повышения рождаемости важны улучшение жилищных условий, занятость хотя бы одного из родителей и налоговые льготы для многодетных семей.

По данным исследований, которые привела Львова-Белова, традиция многодетности чаще передается по мужской линии. Особое внимание она обратила на поддержку рождения четвертого и последующих детей, чтобы обеспечить воспроизводство населения и рост демографии в стране.

Омбудсмен напомнила, что завершилась Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства, и лозунг «Семья на первом месте» отражает новый подход – рассмотрение интересов не только детей, но и семьи в целом как ценности и основы для развития общества.

В дискуссии также участвовали Константин Малофеев, Александр Дугин, Майя Русакова, Даниил Ермолаев и Алексей Парфун.