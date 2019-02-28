Боевики серьезно повредили важнейшую электростанцию на северо-западе Сирии

В сирийской провинции Хама боевики экстремистских группировок обстреляли из реактивных установок залпового огня важнейшую электростанцию на северо-западе Сирии – ТЭЦ в городе Мхарде, обеспечивавшую электроснабжение провинций Хама, Тартус, Латакия, Идлиб и Алеппо, сообщает SANA.

По поступающим данным, огонь велся боевиками из северных районов провинции Хама, подконтрольных террористам, передает ТАСС.

«Произошло возгорание газопровода, выведено из строя электрооборудование на нескольких блоках», – рассказал директор ТЭЦ Али Хайфа, подчеркнув, что в результате обстрела важному объекту жизнеобеспечения нанесен значительный материальный урон.

По его словам, столь сильного обстрела со стороны бандформирований не было давно.

Сведений о пострадавших среди персонала пока не поступало, ремонтные бригады срочно приступили к ликвидации последствий атаки.

В ответ сирийская артиллерия нанесла удары по позициям боевиков, уничтожив несколько реактивных установок.

По поступающей информации, в последние 10 дней бандформирования активизировали обстрелы городов и селений, находящих под защитой сирийской правительственной армии на северо-западе страны. В результате от огня боевиков погибли 20 сирийских военнослужащих, есть жертвы и среди мирных граждан.

Напомним также, в минувшее воскресенье стало известно о мобилизации бежавших из Сирии боевиков в западной части Ирака.