Стало известно о мобилизации главарем ИГ боевиков на западе Ирака

Главарь террористической группировки «Исламское государство*» Абу Бакр аль-Багдади на западе Ирака мобилизует боевиков, которые покидают Сирию, пишет портал «Ахбар аль-Ирак».

Источники в иракской разведке утверждают, что аль-Багдади и еще 500 боевиков прибыли в Ирак по тоннелю, который связывает сирийский Дейр-эз-Зор и город Эль-Каим в Ираке. По данным спецслужб, он постоянно передвигается по подземным коммуникациям в пустынной местности провинции Анбар, передает ТАСС.

Источники, близкие к американским войска, размещенным в Ираке, утверждают, что численность боевиков ИГ* в Анбаре достигла 3 тыс.

В октябре сообщалось, что Абу-Бакр спасся от авиаудара Ирана по Сирии.

В мае утверждалось, что главарь ИГ скрывается на востоке Сирии на границе с Ираком. Также арабская пресса утверждала, что аль-Багдади якобы потерял контроль над группировкой ИГ и страдает от рака легких либо от тяжелого ранения.

Последний раз на публике он появлялся на публике в июле 2014 года в иракском Мосуле.