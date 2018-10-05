Главарь ИГ спасся от ракетного удара

Главарю террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади удалось спастись от ракетного удара Ирана, так как он опоздал на встречу боевиков, сообщил командир в иракском народном ополчении Джаббара аль-Маамури.

«Удар Ирана <...> был нацелен на важное собрание так называемого «совета войны». Абу Бакр аль-Багдади на него ехал», – цитирует РИА «Новости» заявление аль-Маамури порталу Baghdad Today.

По его словам, аль-Багдади спасся благодаря тому, что опоздал на несколько минут.

При этом, отметил он, погибли три «главаря первого звена», включая возможного заместителя аль-Багдади.

В понедельник командующий ВКС Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сообщал о ликвидации в Сирии около 40 главарей группировки «Исламское государство*».

В коалиции США заявили, что удар был нанесен без уведомления.