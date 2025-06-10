Судя по всему, геополитический инструмент под названием «Украина» решено использовать до упора, до полного его износа. Для антитрамповской коалиции в Европе украинский вопрос остается стержневым элементом, без которого глобалистские элиты рискуют лишиться важного объединяющего фактора и мобилизующей повестки.0 комментариев
Пострадавшие при штурме Капитолия полицейские обвинили Трампа в лицемерии
Полицейские, получившие травмы во время штурма Капитолия 6 января 2021 года, выступили с обвинениями в адрес Дональда Трампа, упрекнув его в двойных стандартах после приказов о разгоне протестующих в Лос-Анджелесе.
Полицейский Гарри Дан, пострадавший в январе 2021 года, заявил в комментарии CBS News: «Люди до сих пор травмированы событиями 6 января. Трамп по-прежнему называет 6 января «днем любви». Лицемерие – ключевое слово. Трамп считает все, что делается от его имени, нормальным», передает ТАСС.
Бывший федеральный прокурор Брендан Баллу, занимавшийся уголовными делами по итогам штурма, поддержал мнение Дана и отметил, что по мнению Трампа, закон должен применяться только к его противникам, а не к сторонникам. Он обратил внимание, что Трамп называет протестующих в Лос-Анджелесе «участниками восстания», а устроивших штурм Капитолия – «патриотами» и «воинами».
Ранее сообщалось, что около 700 военнослужащих американской морской пехоты были переброшены для поддержки Национальной гвардии на фоне продолжающихся протестов и роста напряженности в Лос-Анджелесе.
Во вторник в центре Лос-Анджелеса произошли массовые столкновения и погромы после того, как полиция попыталась разогнать протестующих шумовыми гранатами. Американский лидер назвал организаторов беспорядков в Лос-Анджелесе против рейдов Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) «профессиональными агитаторами» и «мятежниками».
Напомним, в январе 2021 года сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.