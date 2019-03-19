Немецкий депутат призвал отменить введенные из-за Крыма санкции против России

Санкции Евросоюза против России, введенные из-за Крыма необходимо отменить, поскольку они не ведут к поиску решения, считает депутат Бундестага Штефан Койтер.

«Они (санкции) даже не были санкционированы ООН, они идут против немецких и российских экономических интересов. И их необходимо поэтому срочно прекратить», – заявил депутат в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что публикации в немецкой прессе о Крыме не соответствуют реальной обстановке на полуострове.

«Я могу сказать, что это фейковые новости», – сказал Койтер.

По его словам, в ситуации с санкциями учитывать международное право и нельзя забывать волеизъявление жителей Крыма.

Ранее в Милане прошла акция против антироссийских санкций, наносящих ущерб итальянской экономике.