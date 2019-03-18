В Милане прошла акция протеста против антироссийских санкций

В Милане прошла акция против антироссийских санкций, наносящих ущерб итальянской экономике.

Акцию провели члены правящей партии «Лига» из города Чериано-Лагетто, передает РИА «Новости».

Сообщается, что активисты разбили беседку рядом с генконсульством России и раздавали сицилийские апельсины и листовки с призывом выступить против санкций в отношении России, которые негативно влияют на сельхозпроизводителей Италии. Инициатор Данте Каттанео подчеркнул, что из-за санкций экономика Италии понесла ущерб в 3 млрд евро, а жители лишились большого количества рабочих мест.

«Отношения между Италией и Россией имеют глубокие исторические корни, и этим нельзя пренебрегать. Россия – это не только наш крупный партнер в области энергетики и экономического сотрудничества, это страна, которую связывают с Италией узы крепкой дружбы», – заявил Каттанео.

Как отметил активист, жители Милана с интересом приняли участие в обсуждении санкционных проблем. Также сообщается, что следующие аналогичная акции пройдут в итальянских Чериано-Лагетто и Генуе.

18 марта президент России сообщил, что снимет контрсанкции в случае, если свои ограничения в отношении российских сельхозпроизводителей отменит Евросоюз.