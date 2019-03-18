Путин назвал условие отмены контрсанкций против Евросоюза

Россия снимет ответные санкции в случае, если свои ограничения в отношении российских сельхозпроизводителей отменит Евросоюз, сказал президент России Владимир Путин.

Глава государства заявил, что Россия и Франция должны преодолеть разногласия в отношениях и объединиться в борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

Как сообщает РИА «Новости», 18 марта в Симферополе Путин проводит встречу с представителями общественности Франции. Вместе с российским лидером во встрече принимают участие председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Французскую сторону представляют президент ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани, депутат национального собрания Франции Жан-Клод Буше, почётный член парламента Мишель Вуазен и главы французских городов.

Ранее сообщалось, что поставщики из Евросоюза, в частности, Испании, потеряли значительную часть потребителей из-за российского эмбарго на ввоз фруктов и овощей.