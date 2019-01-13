Персиковые плантации в Испании решили уничтожить из-за российского эмбарго

От властей автономного сообщества на юго-западе Испании потребовали разработать план по вырубке тысяч персиковых деревьев; поставщики из Европейского союза и Испании в частности потеряли значительную часть потребителей из-за российского эмбарго на ввоз фруктов и овощей.

С 2014 года в Испании ежегодно наблюдалось перепроизводство персиков и нектаринов, и, как следствие, падение цен на них. Ситуация оказала негативное влияние на состояние сектора, а помощь со стороны Евросоюза оказалась малоэффективной, пишет noticia.ru.

Сообщается, что Союз Эстремадуры обратился в министерство сельского хозяйства Испании с предложением добровольно уничтожить плантации, для которых невозможно отыскать альтернативные рынки сбыта. Европейская комиссия отказалась профинансировать эти меры, и тогда производители начали переговоры с центральной и автономной администрациями.

Издание уточняет, что соответствующей договоренности удалось достичь в Каталонии, местные власти которой согласились выделить средства на ликвидацию 2 тыс. гекторов с персиковыми и нектариновыми деревьями.

В Эстремадуре производители хотят уничтожить 500 гектаров персиковых и нектариновых плантаций. Затраты оцениваются в 4,5-5 тыс. евро за каждый гектар. Вырубку планируется завершить в течение двух лет. В настоящее время общая площадь фруктовых плантаций в регионе превышает 32 тыс. гектаров.

Ранее Совет организаций сельхозпроизводителей и животноводов Испании (COAG) и Союз малых фермеров Испании (UPA) заявляли о росте «спекуляций» со стороны посредников и крупных европейских дистрибьюторов, использующих для своей выгоды российский запрет на ввоз некоторых продуктов из ЕС.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.