Климкин заявил об «опасности» Крыма для России

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Крым никогда не станет российским, он лишь является «опасной добычей» для Москвы.

По его словам, присоединение полуострова к России «лишает Крым и крымчан будущего», и он никогда не станет российским, для чего «не поможет даже время», написал украинский министр в Facebook.

«Отсутствие решения, консервация нынешнего состояния неизбежно приведет к упадку полуострова. Собственно экономическая, общественная, экологическая деградация заметны уже и сейчас», – добавил Климкин.

Кроме того, украинский министр заявил, что Крым «опасен» для России, поскольку «не приносит никакой пользы». «Крым стал для Кремля слишком опасной добычей и неподъемным бременем, цена которого превышает сомнительные политические дивиденды от «приращения земель», – считает Климкин.

Вместе с тем в начале марта Павел Климкин заявлял, что Крым является худшей версией России, поскольку полуостров якобы «заселяют уголовниками», а местные жители «боятся выходить из дома». Сенатор Алексей Пушков назвал чушью заявление главы МИД Украины.