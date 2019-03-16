Дальность действия российского ослепляющего оружия решили увеличить

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) занимается разработкой новых модификаций станций визуально-оптических помех «Филин», а также увеличивает дальность действия существующей версии, сообщили в пресс-службе холдинга.

В сообщении холдинга говорится, что «на основе имеющихся технологических решений в области создания станций визуально-оптических помех, таких как «Филин», опытный завод «Интеграл» разрабатывает новые модификации изделия», передает РИА «Новости».

В результате «улучшаются массогабаритные характеристики, снижаются требования к электропотреблению».

Уточняется, что разработчики почти завершили проект дооснащения станции верифокальным объективом, позволяющим как минимум в полтора раза увеличить мощность излучателя (соответственно увеличить дальность действия станции), а также расширить угол воздействия.

Модульная архитектура, которая используется при создании изделия, позволяет осуществить переход к созданию целого модельного ряда станций, способных удовлетворить различные требования заказчиков к условиям применения и размещению.

Так, «за счет увеличения или уменьшения количества излучателей в рамках одной системы, а также комбинирования элементов большей или меньшей мощности могут создаваться как сильные станции военного и специального назначения, так и более слабые версии, предназначенные для вывода на рынок гражданской продукции, которые могут быть востребованы крупными компаниями для обеспечения безопасности любых охраняемых объектов».

Станция «Филин» была разработана АО «Опытный завод «Интеграл» (входит в «Росэлектронику»).

Она предназначается для подавления в ночное и сумеречное время визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя, которые применяются против надводных кораблей и катеров ВМФ.

Действие станции основывается на модуляции яркости светового излучения – низкочастотные колебания яркости излучения за счет возбуждения зрительных нервов вызывают временные обратимые расстройства органов зрения.

Ранее появилось видео испытаний корабельных станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин».